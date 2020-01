Vanessa Bryant, l’épouse de Kobe Bryant, s’est exprimée pour la toute première fois depuis la mort, il y a trois jours, de son époux et sa fille Gianna, 13 ans, dans un accident d’hélicoptère. Les causes de ce drame qui a fait 7 autres victimes ne sont pas encore déterminées.

Mercredi, celle qui partageait la vie de Kobe Bryant depuis 1999 dit qu’elle est «complètement anéantie». «Mes filles et moi sommes complètement anéanties par la perte soudaine de mon mari, Kobe – le formidable père de nos enfants ; et de ma belle et douce Gianna – une fille aimable, généreuse et merveilleuse, la formidable sœur de Natalia, Bianka et Capri», écrit Vanessa Bryant sur un post Instagram accompagné d’une photo de sa famille.

«Il n’y a pas de mots pour décrire notre douleur»

«Nous sommes aussi anéanties pour les familles qui ont perdu leurs proches dimanche, et nous partageons leur peine», poursuit la veuve. Elle a d’ailleurs ouvert une collecte de fonds pour leur venir en aide financièrement.

«Il n’y a pas de mots pour décrire notre douleur en ce moment (…) C’est impossible d’imaginer la vie sans eux. Mais nous nous levons chaque jour et nous essayons d’aller de l’avant parce que Kobe et notre bébé, Gigi, nous montrent le chemin», ajoute Vanessa Bryant.