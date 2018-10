L’aventure de Usain Bolt dans le monde du foot professionnel commence bien. Pour sa première titularisation avec son club des Central Coast Mariners lors du dernier match de pré-saison, l’homme le plus rapide du monde a signé un doublé en 14 minutes chrono et permis aux siens de signer un large succès face au Macarthur South West United (0-4).

Les spectateurs du Campbelltown Sports Stadium ont pu apprécier la performance de «la Foudre» sur le pré, à commencer par une tête en première période qui est venue frôler le montant. Mais c’est bien lors du deuxième acte que Bolt se met en action. A la 55e minute, sur un ballon en profondeur, le numéro 95 des Mariners se joue de son défenseur au physique avant de conclure d’une belle frappe du gauche à ras de terre au premier poteau (0-3). 14 minutes plus tard, il conclura dans le but vide après une énorme erreur de compréhension entre le défenseur central adverse et son portier (0-4).

«Montrer au monde que je m’améliore»

Interrogé par un journaliste de Fox Sports à l’issue de la rencontre, Bolt a livré ses premières impressions, confirmant que «c’était un sentiment positif» d’inscrire deux buts pour sa première titularisation. «Je suis heureux d’avoir pu venir ici et montrer au monde que je m’améliore», a-t-il ajouté. Place désormais au championnat australien pour le Jamaïcain, terre de ses nouveaux exploits.