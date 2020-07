Le 9ème Forum mondial de l’eau va se tenir au Sénégal en mars 2021. Et Dakar 2021 se prépare en conséquence. Pour réussir l’organisation, le Secrétariat exécutif chargé de l’organisation a signé un protocole de partenaire avec la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones). Qui, au passage, sera la vitrine du Sénégal au forum. L’objectif est de mutualiser les démarches pour une bonne organisation du Forum.

Pour Charles Fall, ce protocole «vient formaliser une collaboration naturelle avec la Sones engagée depuis le début du processus de la candidature du Sénégal à Stockholm». Le directeur de la Sones de préciser que ce sera une occasion pour le Sénégal de valoriser tous les efforts faits par les pouvoirs publics pour l’accès universel. Les usines de Keur Momar Sarr 3, avec une capacité de 200 mille m3 jour, et le démarrage des travaux de celle de dessalement vont être exposés.

Ce protocole est le premier acte formel de la collaboration entre la Sones et le Secrétariat exécutif chargé de l’organisation du forum. «Ensemble, nous avons le devoir de tenir les engagements de l’Etat dans les différentes étapes : les préparatifs, l’organisation effective du forum et l’amélioration de l’accès à l’eau potable des populations», a dit Charles Fall. Qui a reçu Abdoulaye Sène et son équipe dans les locaux de la Sones.