L’Equipe nationale de basket des moins de 19 ans va démarrer son stage au début du mois de juin, à Saly (Mbour, Ouest) avant de se rendre à Tenerife (Espagne) en vue des préparatifs du Mondial de Basket de la catégorie prévu du 29 juin au 7 juillet en Grèce, a annoncé, son entraîneur, Madiène Fall. «L’équipe ira en stage, à Saly à Mbour, après le Ramadan pour démarrer les préparatifs. Ensuite, nous irons à Tenerife pour un stage de 15 jours et nous allons jouer trois matchs amicaux avant d’aller en Grèce», a-t-il déclaré à la presse, après sa visite de prospection en Espagne. Le coach de l’Equipe des U19 a précisé que dans ce groupe rencontré en Espagne, sept ont déjà «participé à la dernière coupe d’Afrique» perdue (78-76) par le Sénégal en finale contre le Mali. «Je suis allé au tournoi U19 à Saragosse en Espagne. J’ai rencontré au moins 15 joueurs qui sont des U19. J’ai discuté avec les présidents de leurs clubs et ils sont tous pressés de venir jouer pour le Sénégal», a-t-il dit. «Je suis également allé à Tenerife et j’ai visité les installations : les terrains d’entraînement, les hôtels de la place, les salles de musculation et tout est calé pour le stage que nous devons y faire», a-t-il ajouté. Les basketteurs Ibrahima Dianko Badji, Ameth Sylla qui évoluent en Espagne viendront rejoindre l’Equipe du Sénégal, a assuré Madiène Fall. «C’est le projet que j’ai pour les préparatifs du Mondial. Il est ficelé et envoyé à la direction technique et à la fédération. C’est au ministère de le valider», a-t-il soutenu, assurant que la bonne préparation de l’équipe dépendra de ses préparatifs. Selon le coach Fall, «la Coupe du monde U19 est une compétition de jeunes, et tout est possible. Ce n’est pas la première fois que je participe à une telle compétition. J’ai coaché les U20 en 2009 aux Etats-Unis où j’ai terminé 3e en battant les Usa». Le Sénégal est logé dans la poule A avec les Etats-Unis, la Lituanie et la Nouvelle-Zélande.

