“Nous le réaffirmons avec force. Des fautes ont bien été commises (…) Contrairement à ce qu’a dit le Président Macky Sall, rien de permet d’affirmer que des juristes et experts ont été associés à la négociation des contrats, en particulier celui ayant lié le Gouvernement du Sénégal et Franck Timis. S’ils l’ont été, on peut bien douter de leur compétence, leur intégrité et leur patriotisme. Contrairement à ce qu’a dit Macky Sall, nous sommes convaincus que c’est un groupuscule de personnes, bien identifiées dans le rapport de l’Inspection Générale d’État, qui ont négocié et cédé les ressources du Sénégal à Franck Timis dans la plus grande opacité pour assouvir leurs propres intérêts“. La plateforme Aar Li Nu Bokk n’a pas tardé à réagir à la sortie de Macky expliquant qu’il a toujours “tenu à ce que les négociations des contrats avec nos partenaires investisseurs que le gouvernement entreprend soient assistées d’avocats et juristes spécialistes de ces contrats complexes. Je suis trop conscient de l’importance de ces actes qui engagent le présent et l’avenir de notre Nation pour laisser le moindre hasard porter atteinte à ces intérêts vitaux“