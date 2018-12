L’artiste chanteuse Daba Sèye a présenté hier son nouvel album à la presse. Intitulé «Nii mou nexxe», il est en réalité un condensé de 6 titres dans lesquels l’artiste chante l’amour, la gentillesse, les comportements, les griots et son guide religieux Serigne Fallou Mbacké. L’auteur espère qu’il aidera à mieux valoriser le «mbalax».

4 ans après son dernier album, Daba Sèye a renoué hier avec ses fans, en lançant son 4e album Nii mou nexxe. Composé de 6 titres, cet opus aborde divers thèmes : l’amitié dans Mbaax, les comportements dans Torodo, entre autres. En tant qu’artiste issu d’une famille de griots, l’auteur y chante également les griots dans Guewel la qui, rappelle-t-elle, jadis accompagnaient les rois en guerre pour chanter leurs louanges et les inciter au combat. De même, la chanteuse fait une révérence à son marabout Serigne Fallou Mbacké à travers le titre du même nom. Et tout comme les albums précédents, dans Nii mou nexxe, il est aussi et surtout question d’amour à travers Te quiero et le titre éponyme Nii mou nexxe. Accompagnée d’instruments traditionnels à corde tels que la kora et de percussions, Daba Sèye déclame d’une voix douce et basse son amour à son «prince». En même temps, elle relève tout le paradoxe de l’amour qui est à la fois beau et fatiguant. «Ni mou nexxe noo nou la disse», l’entend-on clamer dans le titre éponyme. Véritable ode à l’amour, ce dernier morceau que l’artiste a fait écouter aux journalistes frappe par ses notes très rythmées vers la fin. Pour Daba Sèye, c’est ainsi une façon de marquer toute sa fidélité au mbalax. Et au-delà de ce titre, l’album tout entier est pour son auteur un acte d’allégeance au mbalax. Musi­calement et rythmiquement parlant, il y a eu de grands changements dans cet album, selon l’auteur de Setlouna. «On connaît Daba Sèye sur un rythme posé, mais un artiste doit être polyvalent. Aussi, j’ai choisi ce registre très rythmé», confie-t-elle aux journalistes. Ses frères de scène Fallou Dieng, Pape Diouf, Salam Diallo et Cheikh des Frères Guissé qui sont venus lui prêter main forte pour la présentation de son 4e album ont tous salué l’artiste pour son talent. De même, son producteur, manager et époux Mor Mané qui a révélé par ailleurs que ce produit a été concocté au bout d’une année. Pour mieux promouvoir Nii mou nexxe, Daba Sèye et son staff prévoient de faire une tournée nationale et un spectacle au Grand Théâtre. Ils informent en outre que Nii mou nexxe sera disponible sur les plateformes de téléchargement en ligne.

aly@lequotidien.sn