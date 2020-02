L’écrivain Alpha Daouda Ba a organisé la cérémonie de présentation de son roman intitulé «Sur le parcours de l’étudiant» au centre culturel Blaise Senghor. L’écrivain, par ailleurs professeur d’espagnol à l’Académie de Versailles en France, fait la promotion de l’entreprenariat à travers son ouvrage de 134 pages édité par les éditions Elites.

L’entrepreneuriat est une question qui tient à cœur l’auteur Alpha Daouda Ba. Ce dernier l’aborde d’ailleurs dans son nouveau livre. L‘écrivain dit l’offrir comme une solution pour aider les étudiants à être opérationnels une fois qu’ils auront terminé leurs études. «Dans ce livre, on parle du parcours d’un étudiant. C’est le projet professionnel d’études. S’il y a entrepreneuriat, ça va permettre la création d’emplois pour les jeunes. On sait combien de jeunes ont des difficultés pour trouver de l’emploi. J’ai mis l’entrepreneuriat au cœur de ce livre pour permettre à ceux qui vont le lire de créer quelque chose», tente-t-il de convaincre avant d’évoquer les autres thèmes abordés dans son œuvre.

«Dans du livre, il y a plusieurs thématiques, la drogue, la trahison, l’investissement, le partenariat», a listé le jeune écrivain. «J’ai vu des étudiants qui ont des Master et qui ont des problèmes pour trouver du travail. C’est une responsabilité partagée. Je ne dirai pas que l’Etat est le seul responsable, les jeunes devraient aller vers l’entrepreneuriat. L’Etat ne peut pas du tout faire, mais peut aider les jeunes à réfléchir sur leur avenir après les études», ajoute Alpha Daouda Ba qui souligne que le personnage est choisi à travers des observations et des faits réels.

Alpha Daouda Ba est né en 1989 au Sénégal. Il entre à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis en 2009 pour étudier les langues appliquées étrangères. Il a commencé à titiller la poésie et l’écriture de manière générale. Mais c’est avec son poème El mal et sa nouvelle L’autre monde qu’il a connu son premier succès. Il a été lauréat de deux prix nationaux, «Certamen litario» organisé par l’ambassade d’Espagne au Sénégal en 2012, et le concours de nouvelles organisé par Eunic en 2012.

Résidant en France, il est titulaire de deux masters : l’un en management de projets internationaux multilingues et l’autre en développement de projets en tourisme en Bretagne occidentale.