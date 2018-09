Va-t-on vers le divorce entre le Pds et Me Madické Niang ? Les derniers développements survenus après la réconciliation entre le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie et le pape du Sopi poussent à répondre par l’affirmative. Il nous revient, en effet, que Me Madické Niang a été investi candidat à la candidature par la coalition dénommée Kaddu askan wi pour la prochaine Présidentielle.

Les membres de cette coalition, qui tenaient une conférence de presse hier, ont annoncé que Me Madické Niang avait donné son accord. Et Djibril Diop, le coordonnateur de la coalition Kaddu askan wi, de détailler un peu au micro de la radio privée Rfm, en soutenant : «Bientôt le candidat (Ndlr : Me Madické Niang) va faire une déclaration. Nous avons choisi un homme de vertu et qui connaît bien l’Administration. On va l’imposer pour qu’il soit l’alternative de l’alternance.»

Par ailleurs, une autre source qui nous a joints hier a fait état d’un nombre de 8 partis et 7 mouvements politiques qui ont décidé de faire de l’avocat saint-louisien leur candidat déclaré au scrutin du 24 février 2019.