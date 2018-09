Par Ndèye Fatou NIANG Correspondante

«Le khalife général de Thiènaba Seck, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, nous a demandé de taire les querelles et de nous consacrer à l’essentiel, à savoir travailler autour de la victoire éclatante du Président Macky Sall dans la ville sainte.» L’annonce a été faite par le membre du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct), Abdou Gningue, responsable politique de l’Apr dans la commune de Thiénaba. C’était au cours d’une Assemblée générale de lancement de la campagne de collecte de signatures pour le parrainage de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), à l’initiative du maire de la commune de Thiénaba, Talla Diagne, en compagnie des différents responsables de la coalition.

Le représentant du khalife général de Thiénaba Seck à la rencontre, Abdou Gningue, d’ajouter : «C’est la consigne de Baye Cheikh Ahmed Tidiane Seck de soutenir le chef de l’Etat Macky Sall. Et nous allons travailler à cela comme il l’a souhaité parce que c’est notre guide religieux. Ceci, pour la réélection du Président Macky Sall dès le premier tour». Pour Bathie Ciss, responsable politique de l’Alliance des forces de progrès (Afp) et 1er adjoint au maire de Thiénaba, «le défi est énorme parce que plusieurs candidats, et ceux qui sont les plus sérieux de cette élection, certainement viendront du département et de la commune de Thiès. C’est pourquoi nous pensons qu’aujourd’hui il est temps de taire les querelles au niveau des différentes structures, mais aussi au niveau des différentes villes pour aller ensemble vers ces élections

pour avoir le maximum de parrains. Ce sera notre premier tour. Et pour les élections, ce sera une promenade de santé». Revenant sur la rencontre, le maire de la commune de Thiénaba, par ailleurs membre du Hcct, fera savoir que c’est une rencontre qui mobilise l’ensemble des responsables de la coalition présidentielle, mais également d’autres partis et entités politiques qui les ont rejoints. «La commune de Thiénaba ne sera pas en reste dans cet objectif général d’avoir 3 millions de parrains pour le candidat Macky Sall. Et dans le département de Thiès, nous avons des objectifs. Il s’agit de collecter 13 mille signatures. Mais nous allons dépasser ces objectifs parce que nous travaillons de sorte que plus de 50% des gens qui sont inscrits au niveau des listes électorales et qui sont dans la commune de Thiènaba puissent être recensés au niveau de nos parrains et nous y travaillons la main dans la main dans la coalition élargie aux autres entités.»

Mieux, ajoute M. Ciss, «nous ne nous limiterons pas aux partis traditionnels qui sont dans la coalition, mais nous allons élargir nos bases politiques parce que nous avons une base sociale très large». A ce titre, signale le secrétaire général de l’Agence de promotion des exportations du Sénégal, «aujourd’hui la commune de Thiènaba a ses tentacules au niveau de la commune de Thiès ainsi que d’autres communes que sont Notto, Pout, Keur Moussa qui peuvent bien intervenir au niveau du département de Thiès». M. Ciss n’a pas manqué d’indiquer que «de 2012 à maintenant, toutes les élections qui se sont déroulées, la coalition Bby a gagné la commune de Thiènaba haut la main et cette élection ne fera pas exception». Il dit : «Nous referons mieux que ce que nous avons eu à faire durant ces dernières élections». «Pour la première fois durant les Législatives de 2017 le département de Thiès a basculé pour venir dans la coalition Bby Et c’est le travail de tout le monde, aussi bien le département que la commune», ajoute-t-il.

Toutefois, précise M. Ciss, «si même on perd au niveau de la commune, nous pensons que le département fera basculer encore tout le département de Thiès, y compris la ville au niveau de la coalition Bby. Nous avons une approche plutôt systémique ou nous pensons que si nous gagnons le département très largement quels que soient les scores et les difficultés que nous allons avoir au niveau des différentes communes d’arrondissement de la ville de Thiès, nous arriverons quand même à garder le département dans l’escarcelle de la coalition présidentielle au-delà du département». Il ajoute : «Aujourd’hui, l’entité la plus pertinente au niveau politique c’est le département de Thiès. Et l’essentiel des maires du département sont dans Bby. Et nous pensons que nous allons dépasser les objectifs.» nfniang@lequotidien.sn