Odion Ighalo ne se rendra pas en Espagne pour participer au stage organisé par Manchester United à Marbella. Prêté par l’équipe chinoise du Shangai Greenland Shenhua, l’attaquant est mis sous surveillance dans le cadre du contrôle des individus s’étant récemment rendus en Chine.

L’entraîneur des Red Devils, Ole-Gunnar Solskjaer, a confirmé que l’attaquant nigérian allait rester en Angleterre. Comme révélé par le quotidien britannique The Sun, le club a annoncé que cette décision n’était qu’une simple mesure de sécurité. «En raison de la situation en Chine liée à l’épidémie du coronavirus, nous ne savons pas s’il sera autorisé à rentrer en Angleterre s’il quitte le pays», a déclaré Ole Gunnar Sol­s­kjaer. Le joueur restera ainsi à Manchester durant cette trêve hivernale, et suivra un programme d’entrainement personnalisé.

La récente menace de l’expansion européenne du coronavirus a eu pour effet de rendre drastique le contrôle aux frontières des individus qui ont eu à se rendre en Chine ces 14 derniers jours. Une situation dans laquelle se trouve l’international nigérian.

Ighalo s’entraîne avec l’équipe de… taekwondo

L’ancien attaquant de Watford a rejoint United en provenance du club chinois Shanghai Shenhua en prêt jusqu’à la fin de la saison. Et en attendant, le Nigérian s’entraîne avec l’équipe olympique de taekwondo de la Grande Bretagne pour se mettre en forme.

Il s’entraîne deux fois par jour sous l’œil vigilant de Wayne Richardson, entraîneur personnel mis à sa disposition par United.

«Dès qu’il a franchi la porte, il est l’un des rares joueurs à m’avoir époustouflé. Sa détermination, son dynamisme et sa volonté. Il a fait des séances doubles et nous avons dû le retenir un peu et le surveiller parce qu’il a du feu dans l’estomac en tant que professionnel», a déclaré Richardson dans des propos rapportés par le Daily Mail. Manchester United révèle la date des débuts européens de Ighalo contre Bruges le jeudi 20 février, en huitièmes de finale de la Ligue Europa.