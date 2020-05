C’est une véritable bouffée d’oxygène pour le Comité régional de riposte contre la maladie du coronavirus de Kolda. Sanoussi Diakité a offert à cette structure, des masques barrières de qualité industrielle, c’est-à-dire normés et issus du dispositif que lui-même a mis en place pour leur confection con­for­­mément à la norme Afnor. Ils sont confectionnés en respectant l’ensemble des procédés et procédures dans un atelier de fabrication situé dans la commune de Kolda.

Selon l’ancien Dg de l’Onfp, «l’expertise locale est apte dans ce domaine». En tout cas, le premier inventeur de la machine à décortiquer le fonio, de la moissonneuse batteuse et du tamis émergent pense déjà à inonder le marché en masques, en collaboration avec les autorités municipales. «Cette collaboration ou partenariat dépend désormais du maire», explique Sanoussi Diakité, qui dit tendre la main aux maires de la ville pour une conjugaison des efforts dans ce sens pour contrer la maladie du coronavirus. En tout état de cause, l’ex-Directeur général de l’Onfp parle d’une grande offensive contre le coronavirus par une confection en masse de masques normés par les tailleurs locaux avant leur distribution aux populations. Ces masques, qui ont été remis au gouverneur de Kolda, remplissent une fonction de couverture étanche. «C’est à dire que l’inspiration et l’expiration se font à travers ce masque, sans fuite d’air», explique M. Diakité.

En plus de ces masques, Sanoussi Diakité a aussi offert à la gouvernance, un «lave-main», doté d’un système qui évite qu’on touche le robinet avec la main. «Là il suffit juste de pédaler pour que l’eau coule du robinet», précise M. Diakité, qui a lancé aussi une vaste campagne de sensibilisation des populations pour le respect des mesures édictées par l’Etat. Une campagne qui s’accompagne de distribution en masse de produits et matériel contre la maladie du coronavirus. Sanoussi Diakité et son équipe ont sillonné plusieurs artères et autres places publiques pour distribuer des masques aux populations de Kolda. Des ateliers de mécaniciens, de menuiserie, de soudeurs métalliques et autres ont été inondés de masques normés et de produits d’hygiène à la grande joie des bénéficiaires.