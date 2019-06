Pour encourager les Lions de l’Atlas, la Fédé marocaine a prévu une prime conséquente au profit des joueurs s’ils remportent le trophée africain. C’est ainsi qu’une prime de 1 million de Dirham (plus de 60 millions Cfa) est prévue pour chaque joueur. La Fédération prévoit également une prime de 700 000 Dirham au cas où les Lions de l’Atlas décrochent la deuxième place au classement, contre 500 000 Dirham en cas d’élimination du quart, 300 000 Dirham en cas de sortie prématurée du premier tour. A noter que la prime de la victoire en finale est susceptible d’être revue à la hausse.

Pour le moment, les joueurs ont reçu un virement de 250 000 Dirham lors de la qualification pour la Can, et pour avoir décroché la tête de poule devant le Cameroun, les Comores et le Malawi.