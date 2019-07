Après leur sacre unique et historique dans les annales du football algérien, les joueurs de l’Equipe nationale, récents vainqueurs de la Coupe d’Afrique des nations 2019 en terre égyptienne, auront droit à une forte récompense de la Fédération algérienne de football. Somme toute méritée, eu égard aux sacrifices et l’étendue de l’exploit réalisé par les capés de Djamel Benlamri face au récent mondialiste en Russie, le Sénégal.

En effet, pour cette seconde étoile, la première ramenée de l’extérieur, les camarades de Djamel Benlamri devraient percevoir la somme de 150 000 euros chacun (98 millions Cfa). Une récompense que les Fennecs n’ont même pas discutée, préférant rester concentrés sur leur sujet, à savoir donner du plaisir et procurer de la joie au Peuple algérien.

Refusant de parler de primes de matchs en pleine compétition, les joueurs de l’Equipe nationale ont mandaté leur capitaine d’équipe Riyad Mahrez de discuter de ce dossier. Le président de la Fédération, Kheïreddine Zetchi, avait promis une prime de 120 000 euros en cas de qualification en finale, mais après avoir apprécié le comportement de guerriers de ses capés sur le terrain contre le Sénégal, il a décidé d’augmenter cette prime pour la fixer donc à 150 000 euros.

Il faut signaler qu’en aucun moment cette histoire de primes de matchs n’avait été évoquée durant la Can. Zetchi avait tout conclu avec ses joueurs mais sans pour autant faire de bruit ou toucher à la sérénité de l’ensemble du groupe.

L’attitude des joueurs de l’Equipe nationale durant cette Coupe d’Afrique des nations remportée au courage face au Sénégal, après avoir battu la Guinée, la Côte d’Ivoire et le Nigeria en phase d’élimination directe, aura été exemplaire et à la hauteur des espérances du Peuple algérien, des Fédéraux et du staff technique national. C’est ce qui a poussé le président Zetchi à revoir la prime des matchs remportés durant cette Can à la hausse. Notons que la Fédération algérienne va percevoir 2,7 milliards francs Cfa représentant la prime du vainqueur de la Can. Tandis que le Sénégal se contentera de 1,5 milliard Cfa.

Classement Fifa : L’Algérie va gagner 28 places

Classée à la 68ème place au dernier classement Fifa du mois de juin, l’Algérie, après sa consécration, devrait faire un bond de 28 places pour se hisser dans le Top 40 mondial.

En effet, d’après plusieurs simulateurs prenant en compte les résultats de la Can et de la Copa America notamment, les Fennecs vont faire leur retour dans le Top 40. On aura la confirmation ce jeudi, puisque la Fifa va publier le nouveau classement du mois de juillet.

Vers une 4e place en Afrique

Au niveau continental, le sacre africain a eu également son impact, puisque les coéquipiers de Riyad Mahrez, qui occupaient la 11ème position avant la compétition continentale, vont s’installer à la quatrième place juste devant les Lions de l’Atlas du Maroc mais derrière le Sénégal qui conserverait sa première place.

Avec Lebuteur