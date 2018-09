Il n’était pas sur le terrain pour partager la souffrance des familles des victimes du naufrage Le Joola, qui lutte depuis 16 ans contre l’oubli. Dans la salle des banquets où se tient chaque mercredi la réunion du Conseil des ministres, le Président Sall a observé une minute de silence «à la mémoire des victimes et à celle du ministre Bruno Diatta». Après avoir «partagé la douleur immense et la peine des familles des victimes et des rescapés du naufrage du Joola», Macky Sall pense toujours à «l’accompagnement psycho-social des orphelins et familles des victimes, de même que l’encadrement et la facilitation de l’insertion économique et professionnelle des pupilles de la Nation qui ont atteint l’âge de la majorité». En ce sens, il a demandé au Premier ministre «de tenir, dans les meilleurs délais, une réunion interministérielle d’évaluation de l’assistance de l’Etat aux familles des victimes».