A la suite de fortes pluies de ces dernières semaines, le chef de l’Etat a demandé au ministre de l’Intérieur de déclencher le Plan d’organisation des secours (Orsec), «au niveau des régions concernées, dans une démarche interministérielle renforcée et soutenue par le recensement et la mobilisation de moyens et des ressources financières». En plus, il a rappelé «son attachement particulier à l’amélioration de notre système national d’alerte précoce, de sécurité civile et de lutte contre les catastrophes et accidents de toute nature et a demandé au ministre de l’Intérieur de procéder, sans délai, à un audit national de tous les établissements recevant du public».

Par ailleurs, Macky Sall a demandé au ministre des «Infrastructures d’accorder une haute priorité à la finalisation des infrastructures d’accompagnement du Ter, avant la fin de l’année 2019, et au lancement du projet Brt, en vue de faciliter les conditions de circulation et d’assurer les déplacements des personnes et des biens».