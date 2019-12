267 kits diabétiques ont été offerts hier aux populations de la commune de Thiès-Est, souffrant de cette maladie, par l’Association Giving back, dirigée par le responsable politique Abdoulaye Fall.

«L’initiative est de traduire en acte la vision du président du parti Rewmi, Idrissa Seck, qui nous a toujours demandé de nous rapprocher des populations les plus démunies pour les soutenir», a dit le président de l’Association Giving back, Abdoulaye Fall. Qui, profitant d’une journée de consultations médicales gratuites organisées par les jeunes du quartier Sampathé 2 au lycée Ahmadou Ndack Seck, pour offrir 267 kits diabétiques aux personnes souffrant de cette maladie dans les quartiers Sampathé 1 et 2, Hersent, Diamaguene et environs de la commune de Thiès-Est. Cela, dit-il, pour aider et assister les populations les plus démunies dans leur prise en charge sanitaire. A l’en croire, «le constat au Sénégal est qu’il y a beaucoup de personnes souffrant de diabète et les médicaments coûtent cher. C’est pourquoi nous avons pensé, dans le cadre du projet Giving back, de les octroyer des médicaments pour faciliter leur traitement. Et le geste sera réitéré parce que nous sommes au service de la population». En effet, cette action entre dans le cadre d’un «vaste programme social» qu’il déroule dans la Cité du Rail depuis une quinzaine d’années. Et outre cette distribution de kits diabétiques, le projet s’active également, selon son initiateur Abdoulaye Fall, sur l’octroi de lunettes médicalisées à travers l’organisation de journées médicales gratuites avec pour objectif de faciliter l’accès aux soins aux populations de Thiès. A ce titre, le responsable rewmiste annonce qu’il va offrir «des journées de consultations médicales gratuites avec des dons de lunettes médicalisées au mois de janvier prochain aux enseignants de la région de Thiès, de concert avec l’inspection d’académie». Au-delà, il signale que l’objectif de son projet pour 2020 «est de toucher toutes les populations». Pour cela, dit M. Fall, «au-delà de la région de Thiès, nous allons faire le tour du Sénégal pour faire bénéficier à toutes les populations sénégalaises, de quelque bord que ce soit, de nos services».