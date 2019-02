Bonne nouvelle. Le Lion Antoine Mendy va reprendre service. Il vient de trouver un nouveau club après sa blessure lors de son passage à la JL Bourg. En effet, l’international sénégalais s’est engagé avec Lille Métropole Basket (Pro B) pour le reste de la saison. Antoine Mendy arrive dans le club à la suite de l’indisponibilité de Thomas Ceci-Diop blessé.

Victime d’une rupture du tendon d’Achille en décembre 2017, le Lion avait été longtemps éloigné des parquets. Sans club depuis le début de saison, l’ancien champion de France Pro B (2010) avait repris les entraînements du côté de Challans (NM1) puis de Châlon Reims en Jeep Elite.

Mendy aura donc convaincu les dirigeants Lillois dont le coach Jean-Marc Dupraz : «La venue de Antoine est pour pallier un manque à l’aile et densifier l’effectif jusqu’à la fin de la saison. Antoine est un joueur qui a connu les deux divisions et qui a l’expérience de la gagne avec Pau (un titre de Pro B). Il va nous apporter dans la communication tant en attaque qu’en défense. C’est un joueur assez complet, qui a une belle main et qui joue dur. Il va nous faire progresser au rebond, nous aider à tenir des postes 3 costauds. Il lui faudra un peu de temps pour retrouver toutes ses sensations mais sur ce qu’on a vu, je pense qu’il va pouvoir de suite apporter à l’équipe.»

On espère donc que «Tony» retrouvera sa forme et fera encore des merveilles pour le bonheur de ses fans.

