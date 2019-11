«Je ne vous apprends rien en vous disant que nous assistons depuis quelques années à une détérioration croissante de la situation sécuritaire dans l’espace sahélo-sahélien», lance d’emblée le nouveau Président mauritanien, Mohamed Ould El-Ghazouani. Qui attire l’attention de son auditoire sur la recrudescence des conflits intercommunautaires malgré les nombreuses initiatives locales, régionales et internationales visant à instaurer la paix et la sécurité. «Je me propose aujourd’hui, vu la gravité de la situation et le risque majeur encouru par tous nos Etats, de vous parler sans langue de bois, sans la moindre prétention de donneur de leçons. Les vulnérabilités de notre large espace sahélo-sahélien sont essentiellement liées à trois facteurs plus ou moins interdépendants : les conditions climatiques inhospitalières et de plus en plus imprévisibles, la faiblesse structurelle de la gouvernance et les défis socio-économiques et démographiques immenses», souligne l’ancien serviteur dans l’Armée mauritanienne. Qui remarque que le liquide précieux étant une denrée rare, à laquelle l’accès constitue une source de tension constante entre les communautés. Et de poursuivre : «La pluviométrie annuelle déjà très faible de 150 à 400 mm par an est affectée par le réchauffement climatique avec des fluctuations inhabituelles rendant la résilience des populations de plus en plus précaire». Aussi, relève-t-il, les activités agro-pastorales, principales sources de revenus, ont drastiquement chuté ces dernières années, accentuant la pauvreté, la précarité économique et les disparités sociales.

«La coordination régionale et internationale reste insuffisante»

La présence des institutions étatiques dans ces grands espaces de l’Afrique peu habités constitue un défi majeur. Pour Ghazouani, la récurrence des mouvements irrédentistes et l’avènement du terrorisme au début des années 2000, associé pour ne pas dire nourri par les réseaux de trafiquants et de criminels locaux, ont révélé les capacités de la plupart de nos Etats à assurer leur propre sécurité sans un soutien extérieur. «Des territoires immenses, devenus des zones de non-droit, échappent aux contrôles des Etats, laissant des populations à la merci des groupes criminels très organisés et de plus en plus fortement équipés», dénonce le chef de l’Etat mauritanien. Il poursuit dans le même sillage : «Nos Etats se sont rapidement vus confrontés à des défis majeurs concomitants, un grand déficit de la gouvernance et de la justice sociale, à des faiblesses capacitaires en matière de défense et de sécurité. Et pour ne rien faciliter, la coordination régionale et internationale est restée largement insuffisante face aux menaces transnationales.»

Le Pm français : «Nous ne devons laisser aucune chance aux groupes djihadistes»

Pour Edouard Philip, une chose est certaine : «Les groupes djihadistes profiteront dès qu’ils le pourront de nos faiblesses, de nos manques de coordination et de nos insuffisances en termes de moyens, d’engagement ou de formation.» En conséquence, «nous ne devons donc leur laisser aucune chance». Le Premier ministre français soutient que le multilatéralisme n’est pas toujours le meilleur système de résolution des conflits. «Il est le pire des systèmes de résolution des conflits, à l’exclusion de tous les autres», dit-il «paraphrasant une formule célèbre». M. Philip avoue en ce sens que les Armées, aussi courageuses et nombreuses soient-elles, ne pourront jamais totalement vaincre l’ennemi. A l’en croire, elles pourront le faire reculer, le neutraliser, mais jamais le faire disparaître. «Elles ne peuvent résorber les fractures qui alimentent les affrontements communautaires, garantir à elles seules la cohésion d’une société et offrir des perspectives qui rassemblent et raffermissent les tissus de la cohésion nationale», défend M. Philip. Qui ajoute que les efforts militaires sont importants, nécessaires, mais ne sont pas suffisants. Et c’est pourquoi, d’après lui, le Président Emmanuel Macron est engagé à porter l’aide au développement de la France à 0,55% du Produit national brut d’ici 2022 pour faire en sorte que «nous ne soyons pas seulement dans une lutte armée, mais dans une mobilisation générale». Il informe que cet effort, à terme, représentera plus de 7 milliards d’euros par an et l’Afrique en sera évidemment le premier bénéficiaire.