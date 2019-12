La Chambre de commerce internationale (Icc) de Genève a rejeté une demande introduite par Lagardère Sports, qui réclamait l’annulation de la résiliation du contrat par la Caf. Dans son arbitrage rendu vendredi 13 décembre, l’Icc a prononcé le rejet de «toutes les demandes de Lagardère Sports».

La Caf savoure la sentence par un communiqué : «la Caf salue la décision de l’Icc de rejet de la demande de mesures d’urgence introduite par Lagardère Sports dans le cadre de la résiliation de son contrat d’exploitation commerciale des compétitions de la Caf. Lagardère Sports avait allégué que la Caf avait résilié illégalement ce contrat et demandait en conséquence, entre autres, que la Caf revienne sur sa décision et rétablisse immédiatement le contrat.

Dans la décision, notifiée le 13 décembre 2019, l’arbitre d’urgence a examiné les raisons pour lesquelles la Caf a résilié l’accord et a rejeté toutes les demandes de Lagardère Sports. En outre, La­gar­dère Sports est condamnée à supporter les frais administratifs de la procédure d’arbitrage et à contribuer pour plus de 60 000 euros aux frais de justice de la Caf.

Avec le soutien de la Fifa, la Caf continuera de défendre les droits des supporters de football qui veulent pouvoir regarder le football africain dans leurs pays respectifs, et la Caf protégera également les droits de véritables partenaires commerciaux qui veulent voir un environnement des affaires du football africain transparent, sain, et compétitif», a conclu l’instance africaine.