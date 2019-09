C’est le tube de l’été en Espagne. Sous le maillot du Fc Barcelone, Ansu Fati a fait des débuts tonitruants en Liga. A seulement 16 ans, il a fait sa première apparition le 25 août dernier face au Bétis Séville à domicile. Une semaine plus tard, il inscrit son premier but en professionnel sur le terrain d’Osasuna. Ce qui suscite déjà l’intérêt de l’Espagne et de la Guinée-Bissau. Mais le joueur aurait fait son choix. A en croire le journal espagnol Diario AS, la Fédération espagnole (Rfef) voudrait l’inclure dans l’équipe U17 de la Roja. Cette sélection va disputer la Coupe du monde en octobre prochain au Brésil. La Guinée-Bissau, quant à elle, entre dans la danse. Les Os Djurtus le suivent également de près et voudrait lui faire obtenir le passeport portugais. Selon la même source, le joueur a pour préférence l’Espagne. Pour l’instant, rien tout de même n’est officiel. Pour rappel, Ansu Fati est né à Bissau le 31 octobre 2002 mais a rejoint l’Espagne à 6 ans. Il a intégré le centre de formation du Fc Barcelone en 2012. Fati signe son 1er contrat professionnel le 24 juillet dernier. Il est lié au club jusqu’en 2022.