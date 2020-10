Les perspectives de production d’arachide pour cette année semblent plutôt favorables, à en croire les données publiées par le ministère américain de l’Agri­culture. Les Américains prévoient en effet que le pays va produire 1,4 million de tonnes, grâce notamment à la bonne pluviométrie enregistrée cet hivernage. Ces résultats auront été produits sur une surface cultivée de 1,2 million d’ha. Ce qui donne une production d’environ 1,17 tonne à l’hectare, en hausse par rapport à la moyenne des 5 dernières saisons, qui était de 1,9t à l’ha.

L’hivernage de cette année avait connu un certain retard au démarrage, mais l’intensité et la bonne répartition territoriale de la pluie durant la période de juillet à septembre ont permis de relancer les cultures et de prévoir des récoltes au-dessus des prévisions écoulées, aussi bien pour l’arachide que pour toutes les autres spéculations.

Pour ce qui est de l’arachide, la principale production commerciale du Sénégal, huit régions du pays sur les quatorze concentrent les 92% de sa production. Kaffrine, Kaolack et Fatick forment le trio de tête, alors que Tambacounda, Kolda et Diour­bel sont les moins productives.