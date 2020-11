La Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) a procédé samedi au raccordement à la centrale électrique de Sakal d’une ligne haute tension destinée à améliorer l’alimentation en électricité des usines de traitement d’eau potable de Keur Momar Sarr dans la région de Louga (nord), a constaté l’Aps. L’opération a été précédée tôt le matin d’une interruption du réseau de distribution de la Société nationale d’électricité (Senelec). «Le raccordement de la ligne haute tension est la dernière étape du projet qui va nous permettre de raccorder la ligne au réseau de Manantali, de la mettre sous tension et alimenter en électricité l’usine de Kms», a dit le chargé de projet à l’unité de gestion de Kms3 et la ligne, Babou Ngom. Il a expliqué que la ligne haute tension de 90 kw sera transportée à Kms3 et arrivée à l’usine, un poste transformateur abaisseur de tension va transformer la tension à 30 kw pour alimenter les ouvrages. «La ligne et longue de 30 km entre Sakal et Keur Momar Sarr. Actuel­lement, l’usine est alimentée par une ligne moyenne tension avec beaucoup de difficultés, des coupures et des chutes de tension ; d’où la nécessité de mettre en place cette ligne haute tension», a-t-il rappelé. Ngom a fait savoir que cette ligne a trois avantages : affranchir des chutes de tension et de la fréquence des coupures, stabiliser et sécuriser l’alimentation électrique de Kms3, et réduire la facture énergétique de l’usine.

Babou Ngom a précisé que la mise en tension est progressive et prendra une quinzaine de jours. «Le raccordement de cette ligne haute tension va alimenter les usines de traitement d’eau de Kms. Cela nous fait entrevoir le début de la fin d’un long processus sur la partie électricité et sur les travaux de Kms3 et commencer à faire les tests», a réagi le directeur général de la Sones Charles Fall. Il a rappelé que cette ligne allait «fortement améliorer l’alimentation en eau potable. Les usines de Keur Momar Sarr représentent 30% de notre capacité de production qui arrive à Dakar alors qu’elles sont de tout temps alimentées par le réseau moyen tension».

«Avec cette ligne, nous aurons une qualité d’électricité pas comparable qui sera exclusivement dédiée à l’alimentation électrique des usines de Kms 1, 2, 3. Pour procéder à ce raccordement, il a fallu que la Senelec interrompe son service pour nous permettre de faire ces travaux», a-t-il fait valoir. Selon Charles Fall, la Senelec a accompagné sa structure tout au long de ce processus jusqu’à cette étape de raccordement. «Quand nous aurons terminé, nous passerons la main à la Senelec qui va envoyer le courant dans le réseau», s’est-il réjoui.