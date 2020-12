Quarante maisons réceptionnées samedi et le reste disponible dans six mois, selon la promotrice immobilière. C’est le programme de logements du Syndicat unique des travailleurs de l’énergie (Sudeten), lancé à au profit de ses membres. La remise des clés pour les 40 premiers bénéficiaires a eu lieu le week-end dernier, lors d’une cérémonie organisée sur le site à Kounoune 2, commune de Bambylor. «Avant on voyait les syndicats ne faire que faire des revendications. Nous, notre objectif c’était de transcender cela pour accompagner la direction générale pour que les travailleurs puissent avoir un toit», s’est félicité lors de la rencontre Alassane Ba, secrétaire général du Sudeten.

«Le syndicat a été mis en place il y a juste quatre ans et le projet pour les logements a été lancé en 2018», a-t-il poursuivi. «Notre objectif c’est qu’à la signature du contrat de travail, le travailleur puisse recevoir la clé de son logement», a dit en perspective M. Ba, saluant l’accompagnement de la Senelec qui a été important pour la matérialisation du programme. Une vision largement partagée par le directeur général de la Senelec qui en a appelé à une synergie pour ce faire. «Désormais, il doit être possible au niveau de Senelec que quand on rentre on puisse avoir un domicile. Nous allons y travailler ensemble et pour y arriver», a indiqué Pape Mademba Bitèye qui a présidé la cérémonie. Dans un souci de préserver l’environnement, le Dg de la Senelec a demandé aux bénéficiaires de planter chacun deux arbres à la devanture de sa nouvelle concession.

La promotrice Khady Niang Ndiaye qui a conduit les travaux, en respectant les délais «malgré la crise du Covid-19», a promis la remise des clés dans six mois pour les autres maisons restantes. Il s’agit, dans le cadre de ce programme avec le Sudeten, de la construction de 105 maisons pour les travailleurs du syndicat qui devront rembourser sur une durée allant jusqu’à 25 ans ces nouvelles acquisitions.