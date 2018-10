Avant l’organisation de ce «Hackaton», Facebook avait dévoilé la liste des lauréats du Programme de leadership communautaire de Facebook (Fclp). Evalué à 10 millions de dollars, soit environ 5 milliards de francs Cfa, le programme concerne une centaine de leaders communautaires. Parmi les gagnants figure le Sénégalais Mamadou Sy, fondateur d’une communauté virtuelle dédiée à la santé et au bien-être. Plus connue sous le nom de «Docteur Nakamou», la communauté de M. Sy, créée en 2016, lutte contre les maladies non transmissibles telles que le diabète, les maladies cardiovasculaires et le cancer. «Le pari a été lancé en 2016, afin de faire découvrir 52 activités physiques différentes. Nous voulions prouver qu’il existe de nombreuses façons de faire du sport pour rester en bonne santé», explique Mamadou Sy.

Le projet de Facebook soutiendra plus de 100 personnes venant de 46 pays, représentants de communautés ayant des préoccupations et des objectifs variés, allant de l’engagement citoyen à la santé et au bien-être.

Il a été conçu pour apporter les outils, le financement et la confiance en eux-mêmes dont ont besoin les administrateurs qui font recours à Facebook, WhatsApp et Messenger pour établir des liens, rapprocher les populations pour pouvoir diriger au mieux leurs communautés.

ksonko@lequotidien.sn