Le Réseau des universitaires républicains (Rur) trouve «bon» le Programme de résilience économique et sociale du chef de l’Etat Macky Sall dans la guerre contre le Covid-19. En effet, à travers ce programme, l’Etat prendra en charge les factures d’eau et d’électricité des ménages de la tranche sociale pour deux mois. Dans le même temps, l’Etat annonce des tonnes de denrées alimentaires pour les couches vulnérables. Sans oublier l’approvisionnement en médicaments et équipements sanitaires, en hydrocarbures ainsi que les mesures d’accompagnement fiscal, financier. «Le Rur appuie les initiatives du président de la République dans le cadre de l’Union africaine et du G20 et relatives à un nouvel ordre de priorités mettant en avant l’humain, à faire annuler la dette publique et à renégocier la dette privée des pays en développement, afin de les accompagner dans la situation grave et conjoncturelle de la pandémie du Covid-19», ajoute le coordonnateur du Rur, Moussa Baldé, dans un communiqué. Le ministre de l’Agriculture et de l’équipement rural et président du Conseil département de Kolda a également réitéré son appel à la mobilisation générale des acteurs, à la vigilance et à l’application stricte des mesures barrières pour endiguer, voire arrêter tout risque de propagation de la maladie, notamment dans les écoles et les universités.