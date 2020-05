Canal+ propose désormais 20 nouvelles chaînes sur son bouquet et au même prix. C’est le directeur de la chaine, Sébastien Punturello, qui l’a annoncé il y a quelques jours au cours d’une visioconférence. «Pour offrir toujours plus de choix à ses abonnés, plus de 20 nouvelles chaînes seront accessibles au cours de ce mois de mai. En ces temps où la télévision occupe une place centrale dans les foyers pour divertir, informer ou instruire le plus grand nombre, les abonnés pourront profiter des chaînes internationales Mangas, Ab1, Trek, Crime District, Animaux et Toute L’histoire», annonce à la suite un communiqué de presse de la société. Plusieurs chaînes nationales africaines arrivent également sur le bouquet. Elles viennent de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Burkina Faso ou du Rwanda. Le bouquet propose également plus de programmes éducatifs et de la sensibilisation pour participer à la lutte contre le Covid-19.