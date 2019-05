Le Sénégal s’est brillamment qualifié pour les 8es de finale du Mondial U20 en faisant un carton plein : deux victoires en deux matchs en phase de poule. A l’issue de ces deux rencontres et en attendant la der contre la Pologne, certains Lionceaux se sont distingués dont le milieu Dion Lopy. Le pensionnaire du Centre Oslo Football Académie a mis tout le monde d’accord par son abattage, son agressivité et sa puissance au niveau de l’entrejeu sénégalais. Et pour couronner le tout, Dion Lopy a enfoncé les Colombiens en faisant le break suite à son penalty réussi sur le 2e but.

S’il lâchait plus vite la balle…

Evidemment tout n’a pas été parfait par rapport au comportement d’ensemble du jeune milieu des Lionceaux. Si sa prise de balle est impeccable, il devrait par contre lâcher plus vite le cuir en optant par moments pour un jeu en première intention.

Malgré cette grosse perf’ et cette qualification en 8es de finale, celui qui se fait appeler «Pogba» fait preuve d’humilité car conscient que rien n’est encore joué et que le chemin est encore long. «Avec cette qualification en huitièmes, on a atteint notre objectif numéro 1. Maintenant on va continuer à travailler pour aller le plus loin possible. Nous sommes contents après cette qualification, mais le travail vient de commencer», a dit-il au micro de footsenegal.com.

Revenant sur la victoire face aux Cafeteros juniors, il déclare : «Dans l’ensemble, nous avons fait un bon match. On a bien géré car nous avons eu quelques soucis sur le plan défensif et offensif. On a fait les efforts ensemble pour pouvoir s’en sortir». Pour la suite, il s’agit selon lui de maintenir la même dynamique. «On aborde tous les matchs pour les gagner, car nous sommes venus pour ça», a conclu Dion Lopy à footsenegal.com.

