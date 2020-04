Sadio Mané a choisi son coéquipier Jordan Henderson comme joueur de l’année en Premier League. Un discours qui est loin d’être «diplomatique» et qui vient confirmer les grosses qualités de ce joueur «box to box», véritable poumon de l’entrejeu des Reds.

Un des principaux prétendants au titre de joueur de la saison de Premier League et déjà sacré par The Guardian et Sky Sports, Sadio Mané a eu une attitude de gentleman. Interrogé pour son favori pour ce titre tant convoité, l’attaquant des Reds a fait son choix sur son capitaine, Jordan Henderson.

«Je voterai Henderson», a déclaré l’international sénégalais à talkSport lors de la discussion sur les personnes qui devraient remporter ce prix de meilleur joueur de l’année 2020. «Il a été une grande partie de notre succès cette année, à la fois sur le plan défensif et en attaque. Il était vraiment bon cette année. Un très bon leader et un grand capitaine», a soutenu le Ballon d’Or africain 2019 qui a devancé son coéquipier seulement de 2% (33 contre 31) lors du vote des lecteurs de Sky Sports.

Mais il faut dire que ce choix de Sadio Mané sur Henderson ou «Hendo» pour ses coéquipiers, est loin d’être «diplomatique» mais surtout basé sur une forte dose de franchise. En effet, l’international sénégalais, dans son argumentaire, mise surtout sur le niveau de performance de son capitaine allié à un volume de jeu impressionnant. Hen­derson (29 ans) ayant été monstrueux durant cette saison. Une saison 2019-2020 stoppée net à 9 journées de sa fin à cause de la pandémie du coronavirus.

Présent à la récupération comme en phase offensive, doublé de ses qualités de milieu relayeur, Henderson symbolise le profil parfait du joueur «box to box». Avec disponibilité à aider les différents secteurs de jeu grâce à sa vista et sa technique très poussée.

D’ailleurs par rapport à ce style de jeu de son coéquipier, Sadio Mané a vu juste dans ses propos quand il insiste sur le volume du jeu du natif de Sunderland, «à la fois sur le plan défensif et en attaque.»

Robertson : «Il nous a conduits vers la victoire quand nous étions mal embarqués»

Normal que quand il est absent, l’équipe en souffre. En témoigne son absence de trois semaines en cours de saison suite à une blessure aux ischios. Au moment de reprendre, son autre coéquipier, Andrew Robertson, lui a fait des éloges : «Pour moi, il fait figure de grand favori pour le titre de joueur de l’année. Par moments, cette saison nous étions mal en point, Hendo était celui qui nous tirait vers le haut. Il s’assurait que nous ne nous relâchions pas ; il a contribué à des buts importants et a délivré quelques assists décisifs (…) Au cours de la saison, il n’a vraiment pas connu de mauvais matchs. Tu l’apprécies vraiment quand tu t’entraînes avec lui tous les jours. Dans ce pays, son caractère n’est pas apprécié à sa juste valeur. Mais maintenant, il commence à recevoir la reconnaissance qu’il mérite parce que c’est un joueur, capitaine et modèle fantastiques. Il nous a conduits vers la victoire quand nous étions mal embarqués», s’est réjoui le latéral gauche écossais. Comme pour confirmer Sadio Mané.

Mané-Henderson : deux joueurs qui s’apprécient

Mais il faut noter que ces éloges de l’attaquant des Reds, son capitaine le lui rend bien aussi. Et c’est parce que les deux joueurs s’apprécient beaucoup. En effet, Jordan Henderson lui aussi ne rate jamais l’occasion de vanter les belles performances du Sénégalais qui, selon lui, évolue à un niveau impressionnant, tout en soulignant son importance dans l’effectif des Reds.

«Incroyable. Sadio est exceptionnel. Il n’a qu’à continuer sur cette lancée. C’est aussi une personne fantastique en dehors du terrain, il travaille très dur et consacre sa vie au football. C’est super de le voir faire du mieux qu’il peut. Nous voulons juste le voir continuer à faire ce qu’il fait», a déclaré Jordan Henderson. Comme pour confirmer cette complicité entre les deux éléments essentiels du «Team» de Klopp.