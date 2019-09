Révélation du début de saison en Espagne, Ansu Fati, 16 ans, 10 mois et 15 jours, a signé cet été un nouveau contrat avec le Barça dont les détails ont fuité dans la presse catalane.

Privé de Ousmane Dembélé et Leo Messi en ce début de saison, Ernesto Valverde a lancé dans le grand bain plusieurs jeunes du Barça. L’un d’eux se nomme Ansu Fati et attire toute la lumière depuis qu’il est devenu le 25 août dernier face au Betis le deuxième plus jeune joueur du Barça à débuter en Liga avant de devenir une semaine plus tard face à Osasuna le plus jeune buteur de l’histoire du club catalan en Liga, à 16 ans et 304 jours, devançant ainsi Bojan Krkic (17 ans et 53 jours) et Leo Messi (17 ans et 331 jours).

Titularisé le week-end dernier face à Valence sur l’aile gauche de l’attaque catalane, le jeune attaquant d’origine bissau-guinéenne a encore marqué et a même été passeur décisif pour Frenkie de Jong. Resté une heure sur le terrain, il a multiplié les dribbles, les accélérations et les frappes, récoltant une ovation méritée à sa sortie et les louanges de la presse le lendemain.

Le frère de Messi est son nouvel agent

De son côté, le journaliste Lluís Canut a révélé hier sur la chaîne catalane TV3 les détails du contrat signé par Ansu Fati en juillet dernier avec le Barça. Il était encore inconnu du grand public, mais pas des scouts européens, qui lorgnaient tous sa situation contractuelle avec attention, lui qui n’avait pas encore signé pro et pouvait décider de le faire ailleurs. Il a finalement signé cet été son premier contrat pro avec le Barça, d’une durée de 3 ans avec 2 années supplémentaires en option, et une clause libératoire fixée à 100 M d’euros.

Selon TV3, l’agent historique du joueur, Junior Minguella, a été remplacé cet été par… Rodrigo Messi, le frère de Leo Messi. Ce dernier aurait réussi à obtenir une plus grosse prime à la signature pour son client. Initialement de 600 000 euros, elle aurait été négociée à 700 000 euros. Le salaire de la nouvelle pépite du Barça a aussi filtré et il est évolutif dans le temps et en fonction de l’équipe avec laquelle joue Ansu Fati. Ainsi le prodige catalan touchera 300 000 euros par an s’il reste au Barça B, mais s’il passe directement à l’équipe première, son salaire augmentera considérablement. Cependant, son futur proche est encore incertain, puisque le club ne sait pas s’il retrouvera ou non son équipe des U19.

De plus, la pépite du Barça s’assurera également une augmentation de salaire automatique de 250 000 euros lors de ses trois premières saisons. Par conséquent, si Fati signe et reste en équipe première, il gagnera un salaire de 1,75 millions d’euros en 2020.

Avec Goal