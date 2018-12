Dans le cadre de la 6e édition du Festival Mémoire des penc et villages de Dakar, Ndakaaru démb (Fespenc), placée sous le signe de la sauvegarde des musiques traditionnelles lé­boues, l’Entente des mouvements et associations de développement (Emad) a produit un album de 12 titres en rapport avec la culture léboue. L’album a été présenté la semaine dernière au cours d’une conférence de presse. Et à en croire Abdou Khadre Gaye, président de l’Emad, le Fespenc, initié depuis 2010, œuvre pour la sauvegarde des genres musicaux lébous en voie de perdition. «Face à cette urgente préoccupation, l’Emad et la communauté concernée, mesurant l’enjeu d’une telle menace pour les générations actuelles et futures, s’est engagé dans la recherche d’alternatives», explique Abdou Khadre Gaye qui a également reconnu que «l’évolution du Fespenc a permis une identification des rites, rythmes, chants et danses traditionnelles lébous». A cet effet, l’album Wayu cosaanu lébu présente sept genres musicaux, à savoir taggaate, ndawrabbin, gumbe, kasag, bakku, fanal et laaban qui sont interprétés par des artistes lébous comme Adja Yakhara Dème, Adja Anna Guèye, Gorgui Ndiaye, Bahram Ciss, entre autres.

L’attachée culturelle de l’ambassade des Etats-Unis à Dakar, Nadia Shairzay Ahmed, s’est réjouie du travail intéressant que fait l’Emad tout en réitérant la détermination de l’ambassade à accompagner M. Gaye et son équipe dans leur mission. Mme Ahmed a également loué la collaboration avec l’Emad pour son dynamisme et son programme ambitieux dans le cadre de la préservation des musiques traditionnelles léboues. En plus de cet album, M. Gaye annonce qu’il y aura d’autres voies comme les «films documentaires, vidéos clip, catalogues» qui seront présentés lors de la cérémonie de clôture du projet le 8 janvier prochain au Grand Théâtre national de Dakar pour mieux véhiculer cette culture léboue. A noter que le projet, lancé en novembre 2017, est financé à hauteur de 66 millions de francs Cfa par l’ambassade des Etats-Unis au Sénégal.

Stagiaire