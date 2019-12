L’histoire d’amour se poursuit entre Liverpool et Jürgen Klopp : le club anglais vient d’annoncer la prolongation de son manager Jürgen Klopp. «Liverpool est ravi d’annoncer que Jürgen Klopp est tombé d’accord avec le club pour une prolongation de contrat. Le manager prolonge avec les Reds jusqu’en juin 2024. Ses adjoints Peter Krawietz et Pepijn Lijnders prolongent eux aussi l’aventure», peut-on lire sur le communiqué officiel des Reds.

Arrivé en octobre 2015 et succédant à Brendan Rodgers, Klopp a réussi le tour de force de replacer les Reds tout en haut du football anglais et européen, avec notamment la victoire finale en Ligue des champions l’an passé. «Quand j’ai été nommé à l’automne 2015, j’avais l’impression que nous étions faits l’un pour l’autre. En fait maintenant, j’ai l’impression d’avoir sous-estimé ce sentiment», a commenté l’Allemand.