L’organisation Jeunes entrepreneurs africains œuvrant pour le développement économique régional (Jeader) et l’Université virtuelle du Sénégal (Uvs) ont signé une convention de partenariat pour promouvoir le leadership chez les plus jeunes. L’alliance consacre la mise en place d’un réseau de mentors et de bénévoles parmi les étudiants de l’Uvs, ainsi que l’intégration d’activités pédagogiques de type projets d’entreprise dans l’enseignement moyen et supérieur.

A travers ce partenariat, les deux organisations entendent contribuer de manière significative au développement de l’entreprenariat au Sénégal et en Afrique à travers diverses actions.

Il s’agit d’élaborer un curriculum autour de l’entrepreneuriat pour la définition d’un parcours de l’entrepreneuriat/start-up à travers la mise à disposition de cours en ligne. «Ce dispositif répond en tous points au contexte actuel lié à la crise sanitaire où l’e-learning devient la seule alternative pour la continuité de l’apprentissage», indique le communiqué signé des deux partenaires. Ce dispositif, soulignent-ils, permettra de dispenser des cours d’entrepreneuriat et de management via une plateforme d’apprentissage collaborative et des ressources éducatives.

Il s’agit aussi de la mise en place de l’observatoire sur l’entrepreneuriat au Sénégal à travers une plateforme commune de données sur l’entrepreneuriat au Sénégal et en Afrique. «Il se traduira par le suivi et l’analyse de l’évolution de la création d’entreprises sur l’ensemble du territoire sénégalais. C’est un outil de mesure intéressant qui permettra de collecter des données en rapport avec des industries/études de marchés etc.», rapporte le communiqué. L’Uvs et Jeader entendent utiliser cette connaissance pour faciliter l’accompagnement et contribuer à la transformation des intentions entrepreneuriales en véritables réalisations économiques.