Le coronavirus est dans une pente ascendante au niveau du district sanitaire Fiacre Coly de Khombole, qui a enregistré son premier cas le 29 mai 2020. A ce jour, il a totalisé 11 cas positifs dont 9 dans la commune de Khombole, 1 dans celle de Touba Toul, et un autre à Ndiayène Sirakh. Selon le médecin-chef du district sanitaire, Dr Sitor Ndour, qui faisait le point hier sur les 11 cas testés positifs, les 9 patients sont toujours sous traitement. Le district a en effet enregistré une guérison et comptabilisé un décès. Et actuellement, poursuit-il, il est dans l’attente des résultats de 34 prélèvements. Dr Ndour a ainsi demandé aux populations de Khombole et environs de renforcer la sensibilisation par rapport aux mesures barrières édictées par les autorités sanitaires pour barrer la route à la pandémie du coronavirus.