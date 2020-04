La région de Kaolack a enregistré hier son premier cas de coronavirus avec un jeune commerçant de 25 ans testé positif. L’annonce a été faite par le gouverneur de Kaolack, Alioune Badara Mbengue, qui a fait une déclaration devant la presse et qui informe que le testé positif «est un marchand de légumes qui a quitté Touba le mercredi dernier, à bord d’une camionnette frigorifique chargée de légumes. Pour se rendre de Touba à Darou Salam, une commune du département de Nioro, le commerçant répondant au nom de Modou Cissé a emprunté des voies de contournement pour échapper au contrôle des Forces de l’ordre».

Une fois sur les lieux, le vendeur de légumes est entré en contact avec 26 personnes au niveau des villages de Darou Thiékéne et Darou Saloum. Toutes ces personnes parmi lesquelles l’Icp de Darou Salam et son adjoint ont été placées en quarantaine dans un hôtel de Kaolack. Selon le gouverneur, le malade a été transféré à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.

Il faut savoir que jusque-là, la région de Kaolack n’avait enregistré aucun cas de coronavirus au prix des efforts consentis par le Comité régional de lutte dirigé par le gouverneur. Cepen­dant pour ce dernier, les mesures seront renforcées. «D’ail­leurs, les villages de Darou Salam et Darou Thiékéne seront confinés», a ajouté le gouverneur qui a évoqué l’arrêté pris par le préfet de Nioro qui interdit toutes circulations entre les communes de Nioro.

Il a également invité les populations à signaler toute personne provenant fraîchement d’une autre localité.