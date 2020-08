Une nouvelle carte du coronavirus se dessine clairement ces derniers temps. Si l’on se focalise sur le nombre important des cas communautaires recensés après la Tabaski, les régions de Dakar, Thiès, Ziguinchor et Kolda en sont les zones les plus infectées. Ces quatre régions, ajoutées à Fatick, comptabilisent les 62 cas communautaires enregistrés hier. A la lumière de cette situation, le nombre de cas positifs de ce dimanche, qui a connu une nette baisse par rapport à la veille durant laquelle 161 personnes avaient été recensées, montre que l’évolution de la maladie se fait toujours en dents de scie dans le pays. Selon le directeur de la Prévention, 99 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées sur un échantillon de 1 250 tests réalisés dont 36 contacts et 1 importé via l’Aéro­port international Blaise Diagne.

Par ailleurs, le porte-parole du ministère de la Santé et de l’action sociale a annoncé la mort de 3 patients liée au coronavirus. A en croire Dr Mamadou Ndiaye, le nombre de patients guéris a connu aussi une légère baisse. Contrairement à la veille où 168 malades ont recouvré la santé, 122 ont été déclarés négatifs donc guéris hier. Par contre, 37 personnes sont dans un état grave et prises en charge dans les différents centres de réanimation.

Depuis le 2 mars dernier, date d’apparition de cette maladie au Sénégal, l’on a recensé 12 mille 949 cas confirmés de Covid-19 dont 8 455 guéris, 269 décès et 4 224 patients encore sous traitement.