Hier, le Sénégal a connu hier une journée singulière : pour la première fois depuis l’apparition du coronavirus, 104 cas positifs ont été recensés. Mais, le décès d’un patient de 37 ans a bouleversé tout le monde.

Jusqu’ici, c’étaient quasiment des plus de 60 ans, traînant plusieurs comorbidités, qui ont été emportés par le Covid-19. Mais, il y a une évolution du profil des personnes décédées : le 12ème mort du coronavirus est juste âgé de 37 ans. Un décès qui choque à cause de la jeunesse de la victime. En suivant néanmoins le profil clinique des patients, cette éventualité ne pouvait pas manquer de se réaliser. Lors de son dernier point sur la maladie, Dr Abdoulaye Bousso, directeur du Cous, révélait qu’il y a plus de jeunes atteints présentement de la maladie du corona que les vieilles personnes dans les différents centres de traitement des épidémies du pays. Mais, on n’avait pas enregistré de morts dans cette tranche d’âge. Ce cas de décès vient balayer l’idée saugrenue selon laquelle le coronavirus ne tue que les vieilles personnes. Il faut aussi dire que c’est à la date du 30 mars dernier que le Sénégal a enregistré son premier décès. Trente-sept jours après, il a perdu son douzième patient. Selon toujours la directrice de la Santé publique, le pays compte 6 cas graves qui sont présentement pris en charge aux services des urgences des hôpitaux Fann et Principal.

Aujourd’hui, le ciel est toujours nuageux avec cette multiplication des cas, qui montre que la situation est loin d’être stabilisée. Hier, on a franchi un autre cap : c’est aussi la première fois depuis le début de cette crise sanitaire que le Sénégal a dépassé la barre de 100 cas positifs en un jour. Selon le docteur Marie Khémesse Ngom Ndiaye, sur 1182 tests réalisés, 104 sont revenus positifs soit 8,79% de positivité. Il s’agit de 100 contacts suivis et 4 cas communautaires recensés à Pikine, Ben Tally, Sédhiou et Vélingara.

Par ailleurs, il faut relever que 23 patients sont déclarés négatifs donc guéris du Covid-19. A ce jour, le Sénégal compte 1433 cas positifs, 493 guéris, 12 décès, une évacuation et 927 malades encore sous traitement dans les différents centres hospitaliers du pays.