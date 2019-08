Ancienne légende de Liverpool, Jamie Carragher est aujourd’hui l’un des consultants anglais les plus écoutés du royaume. Après le match des Reds de Liverpool face aux Gunners d’Arsenal, Carragher a critiqué le fait que Sadio Mané ne soit pas souvent ménagé pour le laisser souffler. «Mané est devenu tellement important que Klopp est réticent à le laisser sortir et à le laisser se reposer», avait déclaré Carragher. Cependant, le technicien allemand de Liverpool n’a pas mâché ses mots lorsqu’il a été interrogé sur les commentaires de l’ancien défenseur central. «J’adorerais entendre Jamie Carragher si j’avais laissé Sadio à l’écart. La consultance est une profession de classe mondiale, je devrais même penser à cela, si je ne le ferais pas après ma carrière, car vous pouvez dire ce que vous voulez et vous mettez toujours le doigt dans quelque chose», a d’abord lâché Klopp.

Etant donné que la Fédération sénégalaise de football a décidé de ne pas jouer de matchs amicaux, Sadio pourra se reposer, comme l’intime Klopp. «Je pense que si tout se passe comme je le prévois, alors Sadio ne sera pas obligé de partir en trêve internationale avec son Equipe nationale après le match contre Burnley, ce qui l’aidera. Après, nous disposerons d’une semaine complète pour préparer le prochain adversaire.» «Au moins avec lui. D’autres joueurs reviendront plus tard mardi, mercredi, mais oui, bien sûr, nous le surveillons, mais nous devons malheureusement décider à quel moment ils peuvent y aller. Vous devez demander aux joueurs et c’est une chose importante aussi ; tant que je vois dans leurs yeux qu’ils veulent vraiment jouer et que je vois la session en milieu de semaine. Il ne s’agit pas d’avoir seulement deux semaines de pause, mais d’avoir toujours cette intensité», affirme le technicien allemand.

