La France commencerait-elle à être trop petite pour Qsi ? Après le Paris Saint-Germain, acquis en 2011, au Qatar on souhaiterait devenir propriétaire d’un autre club en Europe. Ainsi, la presse anglaise a expliqué que les propriétaires du Psg souhaiteraient acheter Leeds, qui évolue actuellement en Championship.

Un autre club intéresserait désormais les Qataris. Et pas des moindres ! D’après les informations du Daily Mail, la famille Al-Thani aurait présenté une offre de 560M d’euros à Aurelio De Laurentiis, pour acheter le Napoli. Le président napolitain semble d’ailleurs ouvert à une vente. «Aurelio n’a plus envie d’investir à Naples et il doit désormais choisir entre le Napoli et Bari (autre club dont il est propriétaire)», a expliqué au tabloïd britannique Angelo Pisani, éminent avocat italien. «De Laurentiis est un grand entrepreneur, mais il doit maintenant démontrer à nouveau ses qualités. Bari ou Naples ? Il doit choisir.»