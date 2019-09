Face à l’incapacité de boucler son transfert à Barcelone, l’attaquant brésilien a annoncé à ses proches qu’il avait décidé de terminer la saison au Psg. Neymar était prêt à mettre 20 millions d’euros de sa poche.

C’est la fin d’un feuilleton de près de deux mois. Constatant l’incapacité de finaliser un retour au Fc Barcelone malgré des négociations à rallonge, Neymar a annoncé à ses proches, ce samedi soir, sa décision de stopper les discussions. L’entourage de l’attaquant du Psg, qui était prêt à mettre 20 M d’euros de sa poche pour s’en aller, a informé les deux clubs de sa décision de terminer la saison actuelle à Paris. C’est une nouvelle qui fera à coup sûr grincer des dents du côté des supporters du Psg. «Neymar, casse-toi.» Contre Nîmes, le 11 août, une partie du Parc des Princes s’était embrasée pour signifier la porte de sortie au génie brésilien, à grand renfort de chants insultants et de banderoles ironiques. Trois semaines plus tard, le ressentiment reste fort et Neymar aura du travail pour résorber la fracture.

Le Barça avait formulé une offre concrète le 27 août dernier, comme le confirmait d’ailleurs Leonardo lui-même devant la presse vendredi, après la victoire à Metz. Une offre comprenant une somme d’argent et des joueurs, dont Ivan Rakitic mais aussi Ousmane Dembélé (en prêt). Ce dernier a toujours refusé de quitter la Catalogne et Paris a retoqué son rival.

De retour contre Strasbourg ?

Neymar, devant l’échec des négociations entre les deux clubs et malgré ses envies claires de départ, s’est donc résolu à rester une saison de plus au Psg, comme l’indiquait samedi RMC Sport. Et devrait rejouer avec l’effectif parisien après la trêve internationale, potentiellement le 14 septembre contre Stra­sbourg au Parc des Princes. L’accueil s’annonce tendu. Et cette nouvelle révélation ajoutera encore à l’énervement des supporters.

Source : presse française