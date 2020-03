Conscient qu’il sera difficile de recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid a jeté son dévolu sur Sadio Mané au mercato. Mais l’attaquant sénégalais de Liverpool intéresse aussi… le Psg.

Généralement en période de mercato, ce sont surtout les gardiens qui subissent ou qui profitent du jeu des chaises musicales. L’été prochain, cela pourrait également concerner les attaquants. Car ces dernières semaines, plusieurs joueurs sont régulièrement associés : Neymar, Kylian Mbappé, Lautaro Mar­tinez ou encore Sadio Mané. Ce week-end, le Mundo Deportivo indiquait par exemple que, conscient qu’il serait impossible de recruter Mbappé à l’été 2020, le Real Madrid allait se rabattre sur Sadio Mané, l’attaquant de Liverpool. Mais à en croire les récentes informations divulguées par Don Balon, le profil de l’international sénégalais plaît également beaucoup au Paris Saint-Germain en cas de départ de… Neymar. En effet, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi estiment que l’attaquant de Liverpool coche tout simplement toutes les cases pour combler un éventuel départ de Neymar, lequel figure toujours dans le viseur du Fc Barcelone dans l’optique du prochain mercato. Reste à voir qui du Paris Sg ou du Real Madrid aura les faveurs de Sadio Mané, dont le montant d’un éventuel transfert pourrait tout de même refroidir plus d’un club intéressé.

Car à en croire les récentes informations de la presse espagnole, c’est un chèque de 160 ME qu’il faudra signer à Liverpool pour obtenir le renfort de l’ancien Messin, auteur de 18 buts et de 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. Du côté de Liverpool, on ne se gênera pas pour faire monter au maximum les enchères, d’autant que cela pourrait permettre au club de Jürgen Klopp de réinvestir cet argent pour le transfert du successeur de Sadio Mané. Outre-Manche, un nom revient en boucle, celui de la pépite anglaise du Borussia Dortmund, Jadon Sancho.

Avec wiwsport