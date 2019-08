Depuis le début du feuilleton «Neymar au Barça», le joueur brésilien n’a jamais été aussi proche de revenir en Catalogne. Après des semaines de négociations, le Psg semble ouvrir la porte au départ du joueur brésilien qui devrait être présenté ce jeudi.

Les Catalans sont très optimistes sur le dossier Neymar. Après la réunion de mardi, les dirigeants parisiens et ceux du Barça seraient tombés d’accord sur le prix de base du transfert de Neymar. Les Parisiens, qui se sont longtemps montrés fermes sur ce dossier, auraient accepté la somme de 170 millions d’euros pour lâcher leur joueur. Désormais, les deux camps doivent discuter sur les modalités. En effet, le Barça voudrait payer ce montant en 2 tranches, soit en 2020 et en 2021. Alors que le Psg souhaiterait un paiement en une tranche. Si un accord complet n’a été trouvé entre les deux clubs, les avancées sont notoires puisque le club parisien se montre flexible.

Désormais, quelques détails restent à peaufiner côté barcelonais, qui tenterait d’inclure des joueurs dans la transaction pour faire diminuer le prix. Mais malgré le refus de ces derniers de rallier la capitale française, El Chiringuito annonce une bombe. En effet, selon ce média espagnol, le club catalan a déjà préparé la présentation de Neymar. Selon Jota Jordi de cette télévision, rapporte Sport, le Barça a prévu d’officialiser le transfert de Neymar ce jeudi.

Une information surprenante, puisque le délai est trop court. D’autant plus qu’aucun accord définitif n’a été trouvé entre les deux camps. Toutefois, cette information confirme les dires de Sport, qui publiait hier que le transfert de Ney devrait se faire en 24 ou 48 heures. «Les positions sont devenues très proches et l’opération pourrait être bouclée dans les prochaines 24/48 heures», affirmait Sport. Mais d’après Mundo Deportivo, on est loin du compte puisque Rakitic et Dembélé ne souhaitent aller à Paris dans le cadre de ce transfert.