La réunion entre une délégation du Fc Barcelone et des dirigeants du Psg, ce mardi à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), au siège du club parisien, avec pour objet un éventuel transfert de Neymar, s’est terminée en milieu d’après-midi. Les négociations se sont étirées pendant plusieurs heures et elles n’ont pour le moment débouché sur aucun accord. Toutefois, selon plusieurs sources, les échanges ont été constructifs et des avancées notables ont été relevées. Les interlocuteurs (parmi lesquels le directeur sportif Leonardo et le directeur général barcelonais Oscar Grau) se sont quittés autour de l’idée d’un éventuel deal qui pourrait tourner autour d’une grosse indemnité assortie d’un ou deux joueurs dont l’identité resterait à fixer. «Nous sommes en train de négocier, nous sommes plus proches (d’un accord)», a déclaré l’un des émissaires du Barça à Paris, Javier Bordas, à son retour à Barcelone. Les différentes parties poursuivent actuellement les échanges à distance, dans l’idée de conclure le «come-back» de l’attaquant du Psg, arraché au club catalan en 2017 contre 222 M d’euros.

Lequipe.fr