Le Paris Saint-Germain s’est offert un billet pour les huitièmes de finale de la Coupe de France, après un seul et petit but marqué par Pablo Sarabia au Moustoir contre Lorient ce dimanche.

Une bonne et précieuse victoire pour les Parisiens, qui n’avaient pas aligné les quatre attaquants stars de l’effectif de Thomas Tuchel pour l’occasion. Kylian Mbappé et Neymar étaient sur le banc, Di Maria et Icardi, titulaires.

En zone mixte, Leonardo s’est présenté à la fin de la rencontre pour faire le bilan du match de son équipe, et s’est agacé au moment où les médias lui ont parlé des «Quatre Fantas­ti­ques».

«Arrêtez avec les 4 fantastiques parce que les Galacticos, à la fin, ils n’ont jamais gagné la Ligue des Champions», a mis en garde le dirigeant par ailleurs directeur sportif du Paris Saint-Germain.

«L’important, c’est d’être concentré sur ce qu’on fait et il y a beaucoup de choses positives, même si on a toujours dit que ce n’est pas l’année où tu dis ‘on va gagner la Ligue des Champions’ que tu vas la gagner. J’entends dire ‘on attend le 8e pour voir si on est capable’. Non, on n’a pas de souci mental par rapport à ça», assure Leonardo quant au mental de ses joueurs.

«On avance tranquille, on a une bonne équipe, on est compétitif. On a le temps, on va grandir et on ne va pas mettre des pensées psychologiques par rapport à tout ça. On va grandir et je suis sûr que le futur du Psg sera très positif», conclu le dirigeant parisien.

