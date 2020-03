La maladie du coronavirus continue de semer la panique dans le monde entier. AlorFrance, de nombreux événements sportifs seront à huis clos dont le Psg-Dortmund de ce mercredi voire même suspendus jusqu’à nouvel ordre. Malade depuis lundi, Kylian Mbappé aurait notamment passé, par précaution, les tests pour savoir s’il avait ou non contracté le virus.

Souffrant d’un mal de gorge depuis lundi, l’ancien monégasque n’a pas participé aux dernières séances d’entraînement des Parisiens. Pour s’assurer de son état de santé, l’attaquant a passé le test de dépistage du coronavirus, renseigne le quotidien sportif L’Equipe. Les résultats des analyses devraient tomber dans la soirée voire ce mercredi matin. Toutefois, le média ajoute que les premières observations tendent vers une «angine carabinée» et que le résultat des tests devrait être négatif.

Thomas Tuchel, lui, a joué la carte de la prudence ce matin (hier) sur sa présence ou non face à Dortmund. «Kylian est malade. Il était malade hier et aujourd’hui avec une angine. On essaye de faire peut-être un petit peu l’entraînement aujourd’hui, en soirée. Mais il ne s’est pas entraîné avec nous les deux derniers jours. On doit attendre et décider demain matin», a-t-il confié. Une chose est sûre, le cas Mbappé inquiète.