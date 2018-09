Le Psg voulait un arrière-gauche et un milieu de terrain pour la fin de son mercato. Il aura bien le premier, avec Juan Bernat, pas le deuxième visiblement. Par contre, la surprise Eric-Maxim Choupo-Moting se confirme, puisque l’entraîneur du club francilien, Thomas Tuchel, a confirmé la nouvelle en conférence de presse, à la veille de la rencontre face à Nîmes. «Je ne veux pas mentir ici. Pour ça, je veux dire que nous essayons Bernat et Choupo-Moting. Ils passent leur visite médicale maintenant. On essaye de signer les deux joueurs, mais je ne sais pas maintenant s’il y a des autres joueurs pour nous parce que c’est tard», a-t-il confié, regrettant au passage que le club ait mis autant de temps à recruter.

L’annonce de l’arrivée de Eric-Maxim Choupo-Moting, libre de tout contrat après avoir résilié avec Stoke City (relégué en deuxième division anglaise), a surpris la planète football. Pourquoi le Psg mise sur le recrutement d’un joueur de 29 ans dont le CV ne semble pas coller aux ambitions immenses de Paris ? L’entraîneur allemand s’en est expliqué, développant sur le profil du joueur qu’il appelle Maxim depuis leur collaboration à Mayence. «C’est une occasion. Nous avons cherché un joueur pour suppléer Cavani durant plusieurs semaines. Nous avons eu l’occasion de signer Maxim. Parce que nous cherchions un joueur fort dans les airs, capable de contrôler des ballons hauts, fort dans les duels aériens. Parce que c’est aussi la force de Edi. Ce n’est pas facile d’être le remplaçant de Edi, car il veut toujours et il va jouer beaucoup. Pour ça, tu ne peux pas attendre beaucoup de temps de jeu. Mais en même temps, tu dois être positif, tu dois travailler dur.»

Et justement, Choupo-Moting est prêt à endosser ce rôle de joker. «Pour Maxim, c’est comme ça, il a un caractère top, c’est un joueur de top niveau. A mon avis, nous devons avoir un joueur avec cette caractéristique, fort dans les airs. Il peut avoir un impact même pour une minute. Il est habitué à sortir du banc, il est toujours positif. Nous cherchions depuis longtemps un joueur avec ces caractéristiques.» Cependant, une telle venue pourrait avoir une conséquence sur celui qui rêvait d’endosser le rôle de doublure de Cavani pour toute la saison, à savoir Timothy Weah qui devrait quitter le club.