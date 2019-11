Thomas Tuchel avancerait avec une épée de Damocles au-dessus de sa tête depuis quelques semaines. Certes, le Psg a prolongé le contrat de l’entraîneur allemand pour une saison supplémentaire en fin de saison dernière, le liant ainsi au club de la capitale jusqu’en juin 2021. Cependant, Leonardo ne placerait pas totalement sa confiance en Tuchel. En effet, le directeur sportif du Psg scruterait le marché afin de lui dénicher un éventuel successeur. Et cette tendance se confirmerait.

D’après Duncan Castles, la Ligue des Champions devrait décider de l’avenir de Thomas Tuchel au Psg. En cas de parcours non satisfaisant aux yeux de Leonardo, à savoir une présence de Paris dans les ultimes tours de la C1, Tuchel serait remercié par les dirigeants parisiens.

Selon les informations du correspondant du Times et du Daily Record, divulguées sur le plateau du Transfer Window Podcast, Mauricio Pochettino serait une option prise en considération par le Psg depuis que l’Argentin aurait rencontré les dirigeants du club au Qatar il y a plusieurs semaines. Libre depuis son départ de Tottenham mardi soir, Pochettino serait bel et bien une possibilité. Le parcours du Psg en Ligue des Champions pourrait donc changer pas mal de choses…

