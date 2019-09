La menace de Serigne Moustapha Sy de sanctionner Issa Sall qui a participé au Dialogue national sans l’aval du Parti de l’unité de du rassemblement (Pur) a été exécutée. Issa Sall, le candidat malheureux à la Présidentielle de 2019, n’est plus le coordonnateur du Pur. Le congrès ordinaire organisé le 31 août 2019 a procédé à des changements profonds.

Le bureau politique ainsi que les secrétariats national et général ont été dissouts. Ils sont remplacés par un directoire composé d’un responsable national chargé de la stratégie et de la vie politique en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Youm, d’un responsable national chargé de l’information et de la Communication en la personne de Cheikh Ahmed Tidiane Sarr et du responsable national chargé des relations publiques, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye.

Elu député en 2017, l’universitaire est maintenant un simple militant du Pur.