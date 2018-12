L’information émane de Don Balon. Samuel Eto’o a un autre plan pour la fin de sa carrière. La star camerounaise, révélée en Espagne, souhaiterait raccrocher dans le même pays contrairement à ce qui se dit.

En effet, tous les succès obtenus par Samuel Eto’o au Fc Barcelone, à l’Inter Milan et autres cachent dans une certaine mesure son passage à Majorque, noble équipe qui lui a donné l’occasion de se montrer quand peu de gens ont fait confiance au potentiel de l’attaquant.

Selon Don Balon, relayé par afriquespors, le Camerounais a pris la décision et tout est convenu pour revenir à Majorque la saison prochaine. L’objectif est de remonter l’équipe dans l’élite et Samuel Eto’o y tient personnellement. Le club dirigé par Vicente Moreno Peris occupe actuellement la septième position de la deuxième division espagnole.

Samuel Eto’o veut que Majorque soit promue afin qu’il puisse jouer à nouveau la Liga ne serait-ce pour quelques semaines avant de raccrocher. Si cela n’arrivait pas, ce serait l’attaquant lui-même qui mettrait sa contribution pour ramener cet important club dans la catégorie la plus élevée où il mérite d’être, ajoute le média qui dévoile sa source : «Cette information a été reçue par Lionel Messi et Gerard Piqué , anciens coéquipiers de Samuel Eto’o, avec qui il a retrouvé une relation de proximité après les hommages d’adieu organisés à l’époque pour Andres Iniesta.»