Au quai de pêche, les acteurs du groupement interprofessionnel prennent très au sérieux la menace de la pandémie du coronavirus qui gagne du terrain. Prenant ainsi au rebond les recommandations des autorités, les acteurs du site ont décidé de s’investir dans la prévention et la sensibilisation. «Suite aux instructions du président de la République, nous, acteurs du quai de pêche, avons pris la décision de nous engager dans la lutte contre la propagation du coronavirus. On est obligé de se fier aux directives données par les médecins, parce que le mode de contamination du coronavirus va très vite», a souligné hier El Hadj Alassane Mbengue, secrétaire général du Groupement d’intérêt économique (Gie) interprofessionnel du quai de pêche. «Nous allons poursuivre la sensibilisation vers les différents acteurs de la pêche. Le Sénégal n’est pas une exception. Et pour éradiquer la maladie, il faut suivre les conseils de santé donnés par les médecins», a poursuivi M. Mbengue.

Le Gie avait organisé hier une remise de produits désinfectants aux différents acteurs travaillant sur le site. «C’est une maladie difficile à gérer, surtout pour les pays qui manquent de moyens. Raison pour laquelle nous nous sommes investis. Le quai reçoit plusieurs personnes chaque jour et nous vivons ici comme dans une famille. C’est un lieu public. Il devient important de se doter d’accessoires pour faire face à la maladie. C’est ce qui nous a motivés à fournir ces accessoires aux usagers du quai pour lutter contre la maladie», a souligné Pierre Mboup, président du Gie interprofessionnel.

Au-delà de l’action au quai de pêche, M. Mboup et son équipe comptent poursuivre la sensibilisation sur les aires de débarquement de la ville. «Il est urgent de se mettre en état d’alerte et prévenir au mieux. Nous irons vers les aires de débarquement de la ville pour sensibiliser et remettre des produits désinfectants», a soutenu le président du Gie, qui demande à ses collègues des autres quais de pêche du pays de suivre la dynamique tracée par les plus hautes autorités du pays.