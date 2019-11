Ce qui était assimilé à une «révolution sociale» par le directeur général de la Société nationale des eaux du Sénégal (Sones) Charles Fall, parce que devant impacter la vie de quelque 50 mille habitants, s’est transformé en un rêve brisé pour les populations de Fatick. Et pour cause. Au bout de quelques mois seulement de mise en service d’une unité de dé-fluoruration qui avait donné aux populations l’espoir de dire adieu à la consommation d’une eau saumâtre, c’est le retour à la case départ. Une situation qui a entraîné la colère de certains qui dénoncent une arnaque de la part des autorités.

La mise en service dans la capitale du Sine d’une unité de dé-fluoruration a été accueillie comme une bénédiction par les populations. Lesquelles, depuis la nuit des temps, étaient habituées à consommer une eau à forte teneur en fluor et en chlore. Cette station qui a commencé à fonctionner à la veille de l’élection présidentielle du 24 février 2019 était censée réduire de manière drastique le taux de fluor de 5mg/l à 1,5mg/l et celui de chlore de 600mg/l à 250mg/l. Mais quelques mois seulement après sa mise en service, le sentiment de désillusion semble être le mieux partagé chez bon nombre de Fatickois. L’eau de leur robinet est redevenue saumâtre. Ce qui a amené certains à renouer avec leur calvaire d’antan, c’est-à-dire aller acheter de l’eau douce auprès des tenanciers de petites unités de filtrage d’eau ou auprès de charretiers dont la qualité du liquide précieux vendu dans des bidons laisse souvent à désirer. Cette situation désagréable alimente les discussions dans les services, les transports en commun, les marchés, les grand-places et autres. En chœur, les personnes interpellées sur la question déversent leur colère et estiment avoir été arnaquées par les autorités qui ont attendu la veille du scrutin présidentiel pour mettre en service ladite infrastructure. C’est le cas de la dame Khady Marone qui, en plus de déplorer la qualité de l’eau, dit craindre pour ses deux jeunes enfants qui, selon elle, risquent de se retrouver avec des dents ocre à force de consommer cette eau. Plus catégorique, Abdoulaye Faye, conseiller départemental de Fatick et membre de la coalition Benno bokk yaakaar (Bby), décoche : «A propos de l’eau de Fatick, je dirai que c’est la grosse arnaque du siècle parce qu’il y a une très grande différence entre ce qu’on nous avait promis et ce que l’on nous a servi. Pendant les premiers jours qui ont suivi la mise en service de cette station, l’eau était très douce et tout le monde avait applaudi. Mais quelque temps après, cette eau est devenue pire qu’avant», s’offusque-t-il. Poursuivant ses diatribes, M. Faye ajoute : «Partout dans les familles, les gens disent que nous les avons arnaqués juste pour acquérir leur suffrage lors de l’élection présidentielle. Cela ne nous honore pas, parce que nous devons travailler à la satisfaction des besoins des Fatickois et non le contraire», a-t-il dénoncé. Dans la même veine, le sieur Ousmane Diouf, avec une dentition tout en «or» du fait du fluor, enfonce le clou : «Regardez mes dents, elles sont complètement bousillées par cette eau de mauvaise qualité qui vraiment nous rend la vie difficile. A la veille de l’élection présidentielle, c’est de l’eau douce qui coulait du robinet et tout le monde était content, mais aussitôt après l’eau est redevenue saumâtre. Les politiciens nous ont trompés pour avoir nos suffrages et après l’élection, ils nous ont fait retourner à la case départ», fulmine-t-il. Abondant dans le même sens, Maguette Mbaye, professeur d’anglais au lycée Coumba Ndoffène Diouf, soutient qu’il est de la responsabilité des autorités de trouver une solution à ce problème. Sinon cela va apporter de l’eau au moulin de ceux qui disent que c’était juste pour des raisons politiciennes que cette unité a été mise en service à la veille de l’élection présidentielle. Pour sa part, Alphonse Ndigue Sène se veut prudent dans son jugement. «Tout le monde a constaté que l’eau du robinet est redevenue saumâtre, mais puisqu’on ne connaît pas les causes, je préfère ne pas trop m’aventurer là-dessus. Je pense que si les autorités ont mis autant de moyens pour construire cette unité, ce n’est pas pour des préoccupations électoralistes. Seulement elles doivent chercher où se trouve le problème et le régler au plus vite», indique-t-il. Contrai­rement à cette dame de teint clair, trouvée dans une boutique de vente de tissus en compagnie de sa fille et qui a souhaité garder l’anonymat. Ne mâchant pas ses mots, elle assène : «Je dis haut et fort que c’est à cause des élections que les autorités nous avaient fourni de l’eau douce pour pouvoir bénéficier de nos voix. Aujourd’hui, l’eau est redevenue plus que jamais saumâtre, mais nous sommes obligés de la consommer, parce que les charretiers qui nous approvisionnaient en eau douce se sont reconvertis dans d’autres secteurs d’activités au lendemain de la mise en service de l’unité de dé-fluoruration», a-t-elle fait savoir. Pour le photographe Abdoulaye Ba, les préoccupations sont ailleurs. «Certes la qualité de l’eau n’est pas des meilleures ces temps-ci, mais il y a plus important que ça pour les jeunes qui sont là et ne travaillent pas. C’est pourquoi nous demandons aux autorités de construire une usine à Fatick pour permettre aux jeunes de trouver de l’emploi afin de pouvoir soutenir leur famille», plaide-t-il.

Un tour au niveau de certaines unités de vente d’eau douce filtrée a permis de constater une certaine affluence des populations comme du temps où la station de dé-fluoruration n’existait pas encore. Sous le couvert de l’anonymat, les gérants de ces unités renseignent que juste après la mise en service de la station, leur clientèle avait drastiquement baissé. Mais depuis quelque temps, ce n’est plus le cas parce que les clients reviennent. Du côté de la station en question où s’est rendu votre serviteur pour en avoir le cœur net sur cette situation, le maître des lieux lui a fait savoir, d’un ton ferme, mais courtois, qu’il lui est interdit de donner à un quelconque journaliste des informations relatives à la station de dé-fluoruration. Les autorités de la Sones sont ainsi invitées à bien vouloir éclairer la lanterne des Fatickois dont le rêve est en train de se transformer en cauchemar.